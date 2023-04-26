الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

1985 عملية جراحية و229 قسطرة قلب فى 3 شهور بمستشفيات التأمين الصحي بسوهاج

عملية
عملية

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج، عن نجاحها فى إجراء 1985 عملية جراحية ما بين متقدمة وكبرى، و229 عملية قسطرة قلب، بالإضافة إلى 205 حالة  زراعة قوقعة، بمستشفى الهلال للتأمين الصحى، وذلك خلال 3 شهور في الفترة من ١ يناير وحتى ٣١ مارس من العام الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية للانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة.

يأتي ذلك فى إطار متابعة للجهود المبذولة للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بسوهاج، والعمل على القضاء على قوائم الانتظار.

 

وأوضح الدكتور محمد حسن ياسين مدير عام التأمين الصحى بسوهاج، أن فرع الهيئة قد شهد العديد من الإنجازات خلال الاونة الأخيرة، ومن أهمها "إنشاء قسم جراحة الأورام وإجراء عدد من العمليات الجراحية بالقسم، وافتتاح خدمة الأشعة التداخلية وبدء العمل به، وكذلك البدء في تقديم خدمة الاشعة المقطعية على القلب، وإنشاء لجان ذوي الهمم، وإنشاء مركز نفسي ومركز تكامل حسي وتدخل مبكر لخدمة ذوي الهمم بمجمع العاشر من رمضان، وإنشاء مركز سمعيات ومتابعة ما بعد زراعة القوقعة، وإنشاء مركز التخاطب الرئيسي لخدمة ذوي الهمم بمجمع العاشر من رمضان.


وأشار "ياسين" إلى إنشاء مركز علاج طبيعي أطفال، فضلا عن قرب افتتاح مركز سكر وغدد صماء للكبار والأطفال، وإنشاء لجنة أورام الكبد، كذلك إنشاء لجنة القولون التقرحي بالعيادة التخصصية، وإنشاء لجنة أورام الثدي، وهى الوحيدة على مستوى فرع التأمين الصحي بالصعيد، بالإضافة إلى استمرار العمل بالمبادرات الرئاسية " مبادرة القضاء على أمراض سوء التغذية والأنيميا، والسمنة والتقزم، ومبادرة فيرس سي لطلاب الصف الأول الإعدادي، ومبادرة صحة المرأة.

الأشعة المقطعية استمرار العمل الأنيميا والسمنة والتقزم الإنتظار التدخلات الطبية الجراحية السمنة والتقزم العديد من الإنجازات

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