الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط سائق سرق حقائب أجنبى فى مدينة نصر

ضبط متهم
ضبط متهم

نجحت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية في ضبط سائق؛ لاتهامه بسرقة شخص يحمل جنسية إحدى الدول في مدينة نصر. 

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث من أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول، بأنه حال استقلاله سيارة "عبر إحدى التطبيقات الإلكترونية" متجهاً إلى المطار، قام قائد السيارة بسرقة حقيبتين بداخلها بعض الملابس، ومبلغ مالى "عملات أجنبية" عقب إيهامه بوجود عطل بالسيارة فقام بالنزول منها وفر قائدها بها هارباً وذلك بطريق السويس.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبحوزته كل المسروقات المستولى عليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مدينة نصر جنسية سرقة سائق ضبط

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