مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة خلال ساعات

قالت مصادر في قطاع البترول إنّ المهندس طارق الملا، وزير البترول، سوف يعتمد العلاوة الجديدة للموظفين خلال الساعات القليلة المقبلة، على أن يتم الإعلان عنها بالتزامن مع عيد العمال في الأول من مايو.

ومن المقرر بعد قرار تطبيق العلاوة، توفير الاعتمادات المالية لها وضوابط صرفها، ثم إخطار الشؤون المالية بوزارة البترول لتطبيقها، ومن المقرر منح العاملين علاوة 12% على الأساسى بحد أدنى 125 جنيهاً.

ويرتبط إقرار العلاوة فى قطاع البترول باجتماع مجلس إدارة الهيئة والذي يتكون من عدد من الوزراء برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.