ضوابط وجدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للشعبتين العلمية والأدبية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 من ضمن الموضوعات التي شغلت اهتمام وتفكير الكثير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية 2023.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

وتزداد عمليات البحث بشكل مكثف على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل الأباء والأمهات وطلاب الشهادة الثانوية 2023 بمحافظات مصر لمعرفة جدول الثانوية العامة 2023 وفقاً لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم التعليم الفني، عن جدول الثانوية العامة 2023، الذي يبدأ من 12 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والاحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، اى يحصل للطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

وتابعت الوزارة، أنه يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، والثلاثاء 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2023