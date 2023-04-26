الأربعاء 26 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث التعليم يكشف عن حالة استثنائية لطلاب الثانوية العامة المصريين العائدين من السودان

شادي زلطة المتحدث
شادي زلطة المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم

أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تتابع بشكل جيد ومستمر كافة التفاصيل المتعلقة بأوضاع البعثة المصرية بالسودان، بالتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة والمصريين في الخارج، لاتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامتهم.

 

وكشف "زلطة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية،  تفاصيل نظام عقد امتحانات طلاب الثانوية العامة المصريين العائدين من السودان الراغبين في أداء الامتحانات، داخل مصر، قائلاً: "إن طلاب الثانوية العامة المصريين العائدين من السودان لأرض الوطن الراغبين في أداء امتحانات الثانوية العامة داخل مصر، سيتم تسكينهم في مدارسهم السابقة وفقا لمحل سكنهم وتأدية امتحانات نهاية العام الدراسي 2023.

 

وأوضح أن هؤلاء الطلاب سيمتحنون وفقًا لمنظومة امتحانات الثانوية العامة في مصر، مع تأدية نفس الامتحانات بنفس القواعد التي يسير عليها طلاب الثانوية العامة في المدارس المصرية دون أي تغيير.

 

إجراء استثنائي خاص بالطلاب العائدين من السودان

وأشار إلى أن هناك إجراء آخر وهو السماح للراغبين من الطلاب العائدين تأجيل آداء الامتحانات الخاصة بنهاية العام الدراسي للدور الثاني والتي يتم عقدها خلال شهر أغسطس المقبل، لمنحهم الفرصة الكافية لترتيب الأوضاع ودراسة المناهج بشكل كافي، مع حصولهم على الدرجات الفعلية الكاملة، لافتاً إلى ان الامتحانات في الدور الثاني في الوضع الطبيعي يحصل فيها الطلاب على 50% من الدرجة،  لكن هناك حالة استثنائية للطلاب العائدين للتيسير عليهم بحيث تمتد الفترة لآداء الامتحان بالدور الثاني، حتى يكون لديهم الفرصة بالمذاكرة بشكل جيد. 

 

وأوضح أن شرط تأجيل أداء امتحانات طلاب الثانوية العامة المصريين العائدين من السودان نهاية العام للدور الثاني، سيكون من خلال التقدم بطلب للإدارة العامة للتعليم الثانوي بديوان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. 

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متحدث التعليم يكشف عن حالة استثنائية لطلاب الثانوية العامة المصريين العائدين من السودان

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