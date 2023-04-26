الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"أوبن بوك".. قواعد وموعد امتحانات الثانوية العامة 2023

التربية والتعليم
التربية والتعليم

تعتبر قواعد وموعد امتحانات الثانوية العامة 2023 من ضمن الموضوعات التي شغلت اهتمام الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في الساعات الأخيرة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن قواعد وموعد امتحانات الثانوية العامة 2023، التي تعقد بنظام الأوبن بوك، على أن يتم توزيع كتيب مفاهيم على الطلاب داخل لجان السير.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن الامتحانات تتضمن القواعد والقوانين والمصطلحات التى يجب على الطالب حفظها وتساعده فى الوصول إلى الإجابات الصحيحة فى الامتحانات، مشددة على أن كتيب المفاهيم ليست وسيلة مساعدة للغش ولكن يساعد الطالب فى الوصول إلى الإجابات والقواعد التى يحتاجها.

قواعد وموعد امتحانات الثانوية العامة 2023

  • 20 طالبا فى كل لجنة امتحانات مع تطبيق الإجراءات المطلوبة لضبط لجان الامتحانات.
  • ستعقد الامتحانات بواقع 85% أسئلة اختيار من متعدد و15% أسئلة مقالية.
  • تعقد الامتحانات بنظام الأوبن بوك، حيث يتسلم الطلاب كتيب مفاهيم داخل لجنة الامتحان.
  • يتسلم الطالب ورقة أسئلة ونموذج بابل شيت للإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد وورقة بيضاء للإجابة عن الأسئلة المقالية.
  • توضع الامتحانات من بنوك الأسئلة وتتناسب الإجابات المطلوبة مع الزمن المخصص للامتحان.
  • التأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات وعدم تكرار الأسئلة وأهمية ارتباط الأسئلة بنواتج التعلم المدرجة بخريطة الاختبار.
  • ضرورة الالتزام بالمستويات المعرفية لتكون مقسمة 30٪؜ للفهم و40٪؜ للتطبيق و30٪؜ لحل المشكلات والإبداع.
  • ستكون الأسئلة من المنهج الدراسى حيث يتم توزيع جزئيات الامتحان على المنهج الدراسى.
  • تجرى الامتحانات فى لجان داخل المدارس ولا يسمح باصطحاب الطالب لأى وسيلة إلكترونية سواء التابلت أو جهاز المحمول.

مواعيد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023

وأشارت الوزارة، إلى أن الامتحانات تبدأ 12 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والإحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، أى يحصل الطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

قواعد وموعد امتحانات الثانوية العامة 2023 موعد امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية وزارة التربية والتعليم

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