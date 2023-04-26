الأربعاء 26 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

برنامج استشفائى للأهلى فى المغرب

الأهلي
الأهلي

حدد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجاً استشفائياً للاعبين ضمن فقرات المران الجماعي الذي يقام مساء اليوم بالمغرب.

واستقر كولر على تخصيص فقرات بدنية واستشفائية يخوضها اللاعبون في مران اليوم وذلك للتخلص من إجهاد رحلة السفر من القاهرة إلى المغرب، وفي إطار تجهيز الجميع للمباراة بالشكل المناسب.

ويؤدي الفريق مرانه الأول مساء اليوم الأربعاء على ملعب العربي الزاولي؛ في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين مساء السبت الماضي بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبدالمنعم وحمدي فتحي، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة.

أبطال افريقيا استاد القاهرة الاستعدادات الدار البيضاء الرجاء المغرب

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