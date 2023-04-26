الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس يشارك في فيلم تسجيلي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (فيديو)

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

شارك البابا تواضروس الثاني، بابا الكنيسة وبطريرك الكرازة المرقسية، في جزء من الفيلم التسجيلي الذي أنتجته إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية، وتم بثه على صفحة وزارة الدفاع على موقع YouTube بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وقال البابا تواضروس في المقطع الذي ظهر فيه في الفيلم: "في زمن السيد المسيح اُعتبرت سيناء هي الممر القوي الذي جاءت من خلاله العائلة المقدسة إلى أرض مصر، باعتبارها بلد الأمان وأرض الكنانة، وأيضًا الملجأ الآمن الذي تستطيع أن تعيش فيه العائلة المقدسة".

وتحتفل مصر هذه الأيام بالذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء.

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