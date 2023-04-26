حملات لإزالة التعديات بشوارع إمبابة.. والأهالي: كنا نعيش في جحيم طوال شهر رمضان



نفذت محافظة الجيزة عددا من الحملات لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بعدد من شوارع المنيرة الغربية بحي شمال الجيزة، شملت مساكن البراجيل، شوارع الوحده، محمد حجازي، طلعت حرب، العامل الأول، ، في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد المحافظ بمنع التعدي على الطريق العام ومتابعة أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش.

وأشاد الأهالي من سكان المنطقة بحملات رفع الإشغالات تزامنا مع انتهاء إجازة عيد الفطر، فتقول صفية عماد، بمنطقة إمبابة،: منذ الأيام الأخيرة من شهر رمضان وبحلول عيد الفطر المبارك شهدت المنطقة حالة من العشوائية غير مسبوقة وصلت لحد الكارثة التي لم يتحملها السكان.

وتابعت: الأمر لم يقتصر على الاحتفالات المعتادة في تلك الأيام، بل إن محال الملابس عرضت بضاعتها على الرصيف والبعض تجاوز في جزء من الشارع الرئيسي، أما المطاعم أحتلت الشارع الرئيسي والرصيف خاصة في احتفالات عيد الفطر، الأمر الذي كان جعل الأهالي يعيشون كارثة إلى أن جاءت الحملات التي لازالت مستمرة لرفع كافة المخالفات التي شهدتها المنطقة على مدار الأيام القليلة الماضية.

من جانبها أكدت عزة طارق، أن أهم إنجازات الحملات إزالة الملاهي الشعبية التي أصبحت ظاهرة في الشوراع خاصة أيام العيد، وهي غير آمنة على الأطفال والتي من الممكن أن تتسبب في كارثة، لافتة إلى أنه من الضروري عمل متابعة دورية للتأكد من نتائج من حملات إزالة التعديات حتى لا تعاود مرة أخرى.

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وقالت آية جميل،: في الأيام الأخيرة من شهر رمضان وإجازة عيد الفطر، أصبحت المنطقة أشبه بحبس اجباري للسكان خاصة بعد أن اكتظت الشوارع بالمواطنين وزاد الأمر سوءا تجاوزات البائعين من أصحاب محال الملابس والمطاعم والتى تعمل على مدار الساعة دون انقطاع ما يتسبب في ضوضاء مستمرة للسكان.

حملات لإزالة التعديات بشوارع إمبابة

حملات لإزالة التعديات بشوارع إمبابة

حملات لإزالة التعديات بشوارع إمبابة

حملات لإزالة التعديات بشوارع إمبابة

حملات لإزالة التعديات بشوارع إمبابة

حملات لإزالة التعديات بشوارع إمبابة

حملات لإزالة التعديات بشوارع إمبابة