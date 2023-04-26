صناع الخير: "فطارك مع we" قدمت مساعدات غذائية لـ250 ألف مستحق في العيد

أعلنت مؤسسة “صناع الخير” عضو التحالف الوطني عن حجم المساعدات التي أثمرت عنها مبادرة "فطارك مع we” خلال شهر رمضان، حيث نجحت فى توصيل 750 طن مواد غذائية إلى 250 ألف مواطن من الأسر المستحقة في القرى والنجوع فى 16 محافظة مصرية.

٩ محافظون يشاركون

وأوضحت المؤسسة أن 9 محافظين شهدوا فعاليات تنفيذ المبادرة فى محافظاتهم مشيدين بجودة المواد الغذائية التي تم توزيعها مثمنين الشراكة الفاعلة بين المصرية للاتصالات وصناع الخير لتنفيذ المبادرة ضماناً لوصول المساعدات للمستحقين فى منازلهم فى كل قرية ونجح فى المحافظات المستهدفة.

وأكدت نجلاء نصير رئيس قطاع المسؤولية المجتمعية بالمصرية للاتصالات أن تنفيذ هذه المبادرة خلال شهر رمضان الكريم يأتي انطلاقًا من سعي الشركة الدائم للمساهمة في دعم جميع الفئات في المجتمع، خصوصاً في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، وما نتج عنها من أعباء ألقت بظلالها على المواطن العادي، وما يستلزمه ذلك من ضرورة التعاون بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتبني مبادرات تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.

وأضافت نصير أن المبادرة تتفق مع رؤية مصر 2030 والتي تهدف إلى تنمية الإنسان وتحقيق حياة كريمة للمواطن المصري من خلال تأمين غذاء صحي للمستحقين وفقًا لاحتياجات كل فئة.

وأشارت نصير إلى أن تعاون المصرية للاتصالات مع مؤسسة “صناع الخير” للتنمية يتواصل لتقديم الدعم للعديد من الأسر المصرية في محافظات الجمهورية المختلفة وبخاصة في المحافظات الحدودية حيث نجحت الشركة بالتعاون مع المؤسسة في توصيل العديد من الخدمات المتميزة للأهالي في جميع محافظات مصر في القرى والنجوع.

وأوضحت نصير أن المبادرة التي انطلقت تحت شعار "فطارك مع WE غير" والتي استهدفت توفير 30 مليون وجبة طوال شهر رمضان امتدت لتشمل تعاونًا بين المصرية للاتصالات واثنين من مؤسسات العمل المدني الرائدة الأخرى هما بنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير بحيث تتمكن الشركة من خدمة أكبر عدد المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

من جانبه، أكد مصطفى زمزم رئيس مجلس امناء مؤسسة صناع الخير عن سعادة مجلس أمناء المؤسسة وفرق عملها على مواصلة التعاون مع المصرية للاتصالات لدعم الأسر الأولى بالرعاية وبخاصة في شهر رمضان، موضحا أن فرق عمل المؤسسة ومتطوعيها انطلقوا فى التوزيع يسابقون الزمن لتوصيل المساعدات للأسر الاولى بالرعاية فى منازلهم خلال رمضان لتحقيق هدفين اساسين اولهما الحفاظ على كرامة المتلقى من خلال الجمع بين ادخال الفرحة على قلبه والبعد عن اي مظهر يسئ اليه ، والهدف الثانى هو التحقق من طبيعة المستفيدين كونهم مستحقين بشكل فعلي ضمانا لوصول الكراتين الى مستحقيها الفعليين دون غيرهم كل ذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وبإشراف وزارة التضامن الاجتماعي .

وأوضح زمزم أن فرق العمل والمتطوعين واصلوا الليل بالنهار لإنجاز مهمة التوزيع على الاسر فى منازلهم على أكمل وجه وان التوزيع شمل كل الشرائح الاولى بالرعاية فى جميع انحاء المحافظات المستهدفة مهما بعدت المسافات ففى الوادي الجديد على سبيل المثال تم الوصول الى الاسر فى قرى باريس وموط والداخلة فضلا عن قرى بولاق وعبد السلام عارف والخرطوم وجناح واحياء البري و المروة وقري بورسعيد و ناصر الثورة وبشاير الخير والجزائر و صنعاء بالخارجة

المواد الغذائية الضرورية

واشار زمزم الى أن تعاون صناع الخير مع المصرية للاتصالات في تنفيذ مبادرة "فطارك غير مع we" استهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية بكراتين مواد غذائية يصل وزن الكرتونة الواحدة 14 كيلو جرام تضم المواد الغذائية الضرورية منها الأرز والمكرونة والسكر والفول واللوبيا والزيت والبلح والصلصة والملح وأن صناع الخير تستهدف تقديم منظومة خدمات متكاملة تعمل على تلبية الاحتياجات الأساسية للشرائح المستهدفة وعلى رأسها تقديم المساعدات الغذائية بالتعاون مع كبرى المؤسسات الاقتصادية وأن التوزيع يتم بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية.