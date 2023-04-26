الأربعاء 26 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

استقرار الأسعار.. جولة ميدانية بداخل سوق سمك أبي قير بالإسكندرية

أسعار الاسماك
أسعار الاسماك

تجولت “الدستور” ميدانيا اليوم الأربعاء، لرصد أسعار الأسماك بداخل حلقة السمك بمنطقة أبي قير، وسط تواجد وإقبال المواطنين.

واستقرت بعض أنواع الأسماك، بينما شهدت أنواع أخرى ارتفاعا في الأسعار.

سجل سعر الكيلو الواحد لسمك البلطي  مقاس 1 من سعر  75 جنيها إلى سعر 80 جنيها، أما مقاس 2 فبلغ سعره من 65 جنيها إلى  70 جنيها، وتراوح سعر الكيلو الواحد للفيلية من 50 حتى 150 جنيها اعتمادا على نوع السمك.

وسجل سعر الكيلو الواحد للكابوريا بمتوسط من 90 حتى 110 جنيهات، وسمك المرجان من 50 جنيها حتى 80 جنيها وهذا اعتمادا على حجم السمكة، وسعر سمك البربون بدأ من 60 حتى 100 جنيه.

كما سجل سعر كيلو السردين من 35 إلى  75 جنيها، أما المجمد فمن سعر 30 حتى 60 جنيها، ويكون في متوسط سعر السمك الماكريل والذي يتراوح من 60 حتى 80 جنيها.

وسجل سعر الكيلو الواحد لسمك الوقار بدءا من سعر 90 إلى سعر 130 جنيها، وسعر كيلو سمك القاروص بدءا من سعر 70 حتى 150 جنيها.

و بـ3 مقاسات لـ3 فئات سعرية يتراوح سعر الجمبري على حسب الحجم وذلك بدءا من 100 جنيها وصولا إلى 450 جنيها للجمبري الجاميو.

اسعار الاسماك سوق السمك سوق ابي قير الإسكندرية جولة ميدانية

الأكثر قراءة

ترند الأرقام يتصدر السوشيال ميديا.. وفتيات الـ"أندر إيدج": "بنتعامل بيه من فترة"

التحقيق فى تمزيق جسد صيدلى داخل منزله بعين شمس

أسعار الفراخ البيضاء والبط في بورصة الدواجن والشركات اليوم الأربعاء 26 أبريل 2032

مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص فى حادث تصادم بطريق كفرشكر بالقليوبية

محافظ الفيوم يتفقد أعمال حصاد القمح بأحد الحقول الزراعية بقرية كفور النيل

مجلس الوزراء: بدء العمل بالتوقيت الصيفى اعتبارًا من الجمعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الشيخ راغب مصطفى غلوش

محمد عبدالناصر

قوة مصر

وائل لطفي

حين حررنا سيناء

ماجد حبته

الحالة الاشتراكية الأوروبية

مؤمن المحمدي

أشعار من العالم الآخر

جمال رشدي

مخطط دولة دارفور ضد مصر

أمل زيادة

عبدالغنى النجدى.. أشهر بواب فى السينما المصرية

محمد رفعت

المُحرض الرياضى!

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء

سوريا تنتقد صمت مجلس الأمن أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلى على المسجد الأقصى

وحدة الجبهات.. ماذا وراء تحرك إسرائيل الدبلوماسى فى أذربيجان وتركمانستان؟