استقرار الأسعار.. جولة ميدانية بداخل سوق سمك أبي قير بالإسكندرية

تجولت “الدستور” ميدانيا اليوم الأربعاء، لرصد أسعار الأسماك بداخل حلقة السمك بمنطقة أبي قير، وسط تواجد وإقبال المواطنين.

واستقرت بعض أنواع الأسماك، بينما شهدت أنواع أخرى ارتفاعا في الأسعار.

سجل سعر الكيلو الواحد لسمك البلطي مقاس 1 من سعر 75 جنيها إلى سعر 80 جنيها، أما مقاس 2 فبلغ سعره من 65 جنيها إلى 70 جنيها، وتراوح سعر الكيلو الواحد للفيلية من 50 حتى 150 جنيها اعتمادا على نوع السمك.

وسجل سعر الكيلو الواحد للكابوريا بمتوسط من 90 حتى 110 جنيهات، وسمك المرجان من 50 جنيها حتى 80 جنيها وهذا اعتمادا على حجم السمكة، وسعر سمك البربون بدأ من 60 حتى 100 جنيه.

كما سجل سعر كيلو السردين من 35 إلى 75 جنيها، أما المجمد فمن سعر 30 حتى 60 جنيها، ويكون في متوسط سعر السمك الماكريل والذي يتراوح من 60 حتى 80 جنيها.

وسجل سعر الكيلو الواحد لسمك الوقار بدءا من سعر 90 إلى سعر 130 جنيها، وسعر كيلو سمك القاروص بدءا من سعر 70 حتى 150 جنيها.

و بـ3 مقاسات لـ3 فئات سعرية يتراوح سعر الجمبري على حسب الحجم وذلك بدءا من 100 جنيها وصولا إلى 450 جنيها للجمبري الجاميو.