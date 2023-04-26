الجيش السودانى: "الدعم السريع" تخترق الهدنة وتحرك أرتالًا عسكرية للخرطوم

أعلن الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، أنه لا يزال المتمردون مستمرين في خرق الهدنة المعلنة.

وقال الجيش السوداني، في بيان، إن هذه الخروقات تتمثل في القصف المدفعي العشوائي لمناطق في محيط القيادة العامة وإدارة المرافق الاستراتيجية، وإطلاق النار في المناطق المحيطة بمطار الخرطوم وحي المطار السكني ومناطق في بحري وأم درمان، بالإضافة إلى وجود تحركات كثيفة لأرتال عسكرية مدحورة قادمة من كردفان ودارفور لتعزيز قواتهم المتراجعة بالخرطوم.

كما أعلن الجيش عن سرقة عدد كبير من سيارات توزيع المواد الغذائية واستغلالها في نقل الذخائر من منطقة الجيلي شمال بحري للتمويه، مما يعرض ممتلكات المواطنين للخطر ويجعلها أهدافًا عسكرية، مشيرًا إلى أن ميليشيات الدعم السريع ما زالت تتمركز داخل الأماكن السكنية لاتخاذ ساكنيها دروعًا بشرية.