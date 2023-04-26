الأربعاء 26 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين بيانات أمريكية

الذهب
الذهب

استقرت أسعار الذهب قرب مستوى 2000 دولار للأوقية "الأونصة"، اليوم الأربعاء، بينما يتوخى المستثمرون الحذر وينتظرون بيانات اقتصادية أمريكية، قد تساعدهم على التنبؤ بمسار أسعار الفائدة الأمريكية.
وتماسك الذهب في السوق الفورية عند 1999.09 دولار للأوقية. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2010.20 دولار.
وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، وهو ما يزيد جاذبية المعدن النفيس للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء، تراجع ثقة المستهلكين الأمريكيين لأدنى مستوى في تسعة أشهر في أبريل مع تزايد القلق بشأن المستقبل، وهو ما يؤدي لتفاقم مخاطر وقوع الاقتصاد في براثن الركود هذا العام.
وقفزت مبيعات المنازل المخصصة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في عام في مارس آذار، ومن المرجح أن يكون ارتفاع الطلب نتيجة لتراجع أسعار الفائدة على الرهون العقارية.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية التابعة للبنك المركزي الأمريكي والتي تحدد أسعار الفائدة يومي الثاني والثالث من مايو.
وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر أداة للتحوط من التضخم وعدم التيقن الاقتصادي، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 25.06 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1094.12 دولار، وصعد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1498.95 دولار.

أسعار الذهب الاونصة الذهب بيانات اقتصادية أمريكية الفائدة الامريكية

الأكثر قراءة

ترند الأرقام يتصدر السوشيال ميديا.. وفتيات الـ"أندر إيدج": "بنتعامل بيه من فترة"

صعود محدود لمؤشرات البورصة فى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء

مفاجأة مدوية بشأن تأخر مستحقات لاعبى الزمالك (خاص)

الهجرة: إعادة 1539 مواطنًا من السودان حتى مساء الثلاثاء.. وعملية الإجلاء بتوجيه مباشر من الرئيس

حريق فى مزرعة دواجن بالإسماعيلية (صور)

"المترو" تصدر بيانًا بشأن العطل المفاجئ فى الخط الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الشيخ راغب مصطفى غلوش

محمد عبدالناصر

قوة مصر

وائل لطفي

حين حررنا سيناء

ماجد حبته

الحالة الاشتراكية الأوروبية

مؤمن المحمدي

أشعار من العالم الآخر

جمال رشدي

مخطط دولة دارفور ضد مصر

أمل زيادة

عبدالغنى النجدى.. أشهر بواب فى السينما المصرية

محمد رفعت

المُحرض الرياضى!

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

وحدة الجبهات.. ماذا وراء تحرك إسرائيل الدبلوماسى فى أذربيجان وتركمانستان؟

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل حكومة الاحتلال مسئولية الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين فى عملية دهس بالقدس المحتلة