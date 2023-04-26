ندوة عن "كتالوج" الفنان عبد الهادي الجزار بمكتبة القاهرة الكبرى 8 مايو

تستضيف مؤسسة “آراك” للفنون والثقافة، ندوة فنية، عن ما قبل الإصدار النهائي لكتالوج الفنان الرائد عبد الهادي الجزار، أستاذ التصوير الزيتي بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة، وهو العرض التقديمي الأول، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء يوم الإثنين الموافق 8 مايو الجاري، بقصر "سميحة كامل" في مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك.

وتشهد الندوة عرض الدراسة النقدية الخاصة بالناقدة الفنانة السكندرية الدكتور أمل نصر، بحضور الدكتور حسام رشوان، وأسرة الفنان الراحل، وفنانى ونقاد الحركة التشكيلية المصرية.

الكتاب التوثيقى، دراسة وتوثيق الناقدة الفرنسية الشهيرة "فاليرى ديدييه" والباحث فى شئون الفن المصرى الحديث د. حسام رشوان، ومن المتوقع صدوره خلال الشهور القادمة، ليضم تاريخ وأعمال والمشوار الفنى الكبير للجزار (1925- 1966).

نبذة عن مؤسسة آراك

مؤسسة أراك للفنون و الثقافة هى مؤسسة ثقافية مصرية (غير هادفة للربح)، أسسها الفنان الدكتور أشرف رضا عام 2011، وتلعب دورا قياديا في تشجيع وتطوير جميع الجوانب الفنية، وتعتبر حلما من قبل القائمين عليها تم تحقيقه بمبادرات و فاعليات مؤثرة فى مجالات فنية و ثقافية مختلفة، ذات قيمة إبداعية حرة، فهى تسعى للتغيير فى جميع محاور الفنون و الثقافة، وخلق قنوات تبادلية بين جميع أنواع الفن والإبداع، والعبور على جسور ثقافية بين دول العالم العربى، وإتاحة الفرص للشباب الفنانين، والاهتمام بجمهور اشتاق للتذوق الفنى والثقافى.

تتكون "آراك" من أربعة قطاعات فنية وثقافية يتشعب منها أنماط مختلفة ووسائط متعددة فى دور الفن والثقافة، يتخصص كل قطاع فى مجال من مجالات الفنون المعاصرة لعمل نسيج ثقافى مؤثر وفعال فى الوقت الحالي.

وتركز المؤسسة على إدارة ودعم المعارض الفنية والمهرجانات، وتنظيم فعاليات لتبادل الخبرة في مصر وجميع أنحاء العالم العربي، وإقامة مجموعة متنوعة من ورش العمل الفنية بالإضافة إلى إنتاج المطبوعات التوثيقية والتذكارية للفنون الحديثة والمعاصرة.

"كتالوج" الفنان عبد الهادي الجزار

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"كتالوج" الفنان عبد الهادي الجزار