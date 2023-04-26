مناقشة "بنو الأزرق .. ثلاثية تلال الشمس" بالمركز الثقافي الفرنسي بالإسكندرية.. الأحد

"بنو الأزرق .. ثلاثية تلال الشمس"، للكاتب الروائي الشاب إبراهيم أحمد عيسى، محور الأمسية الثقافية، والتي ينظمها المركز الثقافي الفرنسي بالإسكندرية، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأحد والموافق 30 أبريل الجاري.

ويناقش الرواية الكاتب، القاص منير عتيبة، مدير مختبر سرديات مكتبة الإسكندرية، وتدير الأمسية الكاتبة إيمان الشيمي.

والكاتب “إبراهيم أحمد عيسى”، كاتب روائي وباحث في التاريخ، من مواليد مدينة الإسكندرية عام 1984.. صدرت له ست روايات: «طريق الحرير» و«البشرات» و«ابق حيًا» و«باري: أنشودة سودان» والتي نال عنها جائزة كتارا للرواية العربية عام 2018. و«حكاية الأشبوني» و«الحاج ألِمان».

كما اختيرت روايته «ذئب وحيد – الجزء الأول من ثلاثية تلال الشمس» في القائمة القصيرة لجائزة ساويرس الثقافية فرع شباب الأدباء دورة العام الماضي 2022.

وتضم رواية “ثلاثية تلال الشمس”، للكاتب إبراهيم أحمد عيسي، ثلاثة أجزاء وهي: “ذئب وحيد” وصدرت في العام 2021 عن دار الكرمة للنشر، رواية “العدل واجب والملك زائل” والصادرة مطلع العام الجاري، بالتزامن مع الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.



ومما جاء على غلاف رواية "بنو الأزرق .. ثلاثية الشمس، والتي تدور أحداثها في أجواء أسطورية، وعالم خيالي أشبه بعالم ألف ليلة وليلة، وملحمة صراع العروش، نقرأ من الجزد الثاني والمعنون بـ : «العدل واجب، والمُلك زائل» كلمات ردَّدها أتباع النبي إينال الثائرون في أزاد... وعُقاب بني الأزرق يُحلِّق عاليًا فوق مرتفعات الصقور القاسية، عظيم الجناحين كامل البهاء، كالإمبراطورية التي اتخذت منه شعارًا ورمزًا... وعلى أرض تلال الشمس جيش فُقدت أخباره، وحكماء يسعون إلى شيء غامض، وحرب على وشك البدء، وذئب حبيس، ولا أحد يَعلم مصير بياض.

وعُقاب بني الأزرق يُحلِّق عاليًا عظيم الجناحين كامل البهاء، كالإمبراطورية التي اتخذت منه شعارًا ورمزًا... وحرب على وشك البدء، وذئب حبيس، ولا أحد يَعلم مصير بياض.