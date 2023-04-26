"عودة سندباد.. مبدعون".. كتاب نقدي جديد لعايدي علي جمعة

صدر حديثًا عن وكالة الصحافة العربية "ناشرون" كتاب نقدي جديد حمل عنوان "عودة سندباد.. مبدعون" للناقد عايدي علي جمعة.

ومما جاء على الغلاف: "يحفل الأدب العربي عموما والمصري خصوصا بالكثير من الشخصيات الأدبية التي تركت بصمتها واضحة على الحركة الأدبية، ومن هنا فقد توقف هذا الكتاب أمام مجموعة من هذه الشخصيات محاولًا إلقاء الضوء على منجزها الأدبي وعلى ملامحها المختلفة التي ظهرت لها أثناء تقديم هذا المنجز، وركزت على الملمح الأساسي الذي اشتهر عنها دون إغفال للملامح الأخرى".

وتابع المؤلف في تقديمه لكتابه: كما توقفت هذه الدراسة عند تفاعل هؤلاء الأدباء مع بيئتهم ومع الأفكار السائدة في عصرهم، ويظهر مدى التنوع في اختيار هذه الشخصيات حيث لم يتم التوقف أمام الشعراء فقط، أو أمام الكتاب المسرحيين فقط أو أمام كتاب المقالة فقط وإنما تميزت الوقفة بالتنوع.

"وإذا كانت شخصية السندباد قد تركت بصمتها الواضحة في وجداننا باعتبارها رمزًا للرحلة المغامرة التي لا تهدأ ولا تستقر، فإن هؤلاء الأدباء يمثل كل واحد منهم سندبادا جديدا يبحر في عالم الكتابة الساحر، ويعود وهو يحمل أغلى الكنوز كاشفا في الوقت نفسه عن خصوصيته اللافتة".

أما عن المؤلف فهو الناقد عايدي علي جمعة، أستاذ الأدب العربي. وقد صدر له العديد من الأعمال التي تنوعت ما بين الشعر والنقد، ومنها "شعر خليل حاوي: دراسة فنية"، "أجدادي الموتي.. ديوان شعرـ"، "ضياع ماء البئر"، "شعر محمد الفيتوري الرؤية والتشكيل"، "جنية الحقول.. مجموعة سردية"، و"ثمرات ناضجات من جنان الشعر العربي"، و"الشعر والتأويل"، و"تحليل الخطاب: دراسة جديدة في شعرنا القديم".

أيضًا، شارك جمعة في العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية الخاصة بالأدب العربي في مصر وخارجها، وضمته مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين الكويتية ضمن معجم الشعراء العرب.