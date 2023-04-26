وكيل صحة دمياط: جولات ميدانية لمتابعة المستشفيات الحكومية فى المحافظة

قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، إنه تفقد أقسام مستشفى كفر البطيخ (الطوارئ والاستقبال، والداخلي، والعناية المركزة) للاطمئنان على سير العمل وتوافر المخزون من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتأكد من توافر الأمصال واللقاحات، وحرص خلال جولته على التحدث مع المرضى وذويهم للتأكد من رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم.

وشدد وكيل وزارة الصحة، على أهمية توافر الأدوية، والمستلزمات الطبية وضرورة الانضباط الإدارى وتواجد أطقم النوبتجيات في أقسام الطوارئ والاستقبال والتأكيد على فرق خدمة المواطنين بالمتابعة اليومية لرصد أى مشاكل أو شكاوى وسرعة حلها و حسن معاملة المرضى وذويهم.



في سياق آخر ،شنت مديرية الصحة في محافظة دمياط حملات مكثفة للرقابة على منافذ تداول وتقديم الأغذية على مستوى المحافظ؛ تزامنا مع عيد الفطر المبارك.

وأكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، على رفع درجه الاستعداد بجميع الأقسام الوقائية وجميع منافذ تقديم الخدمة الطبيه بالمحافظة، حيث تمت المتابعة على مدار أيام عيد الفطر المبارك، وتم عمل حملات يوميا صباحا ومساء على المطاعم وأماكن التجمعات وتكثيف المرور على حوالى ١٢٦ منشآة لتداول الأغذية والأسواق خلال عيد الفطر المبارك.

كما تم المرور على مصانع ومحلات عرض وبيع كعك العيد للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية اللازم.

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وتم تحرير عدد ١٥٨ محضر جنح صحية لنقص الاشتراطات الصحية وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية ومحاضر جنح صحية لعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الإدارى ٥٥ منشأة غذائية تدار بدون ترخيص و ٤ منشآت بها خطر داهم.

كما تم إعدام حوالي ٣٣٠ كيلو جرام أغذية متنوعة فاسدة و١٥ لتر مشروبات تالفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



وتم سحب ٣٢ عينة وإرسالها للمعمل المشترك لفحصها وبيان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وشدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.