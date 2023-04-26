سعر الذهب الآن.. المعدن الأصفر فى بداية تعاملات الأربعاء 26 أبريل 2023

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء 26-4-2023 في محلات الصاغة بمختلف الأعيرة الذهبية الأخرى.

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023.

وسجل سعر الجرام من أشهر أعيرة الذهب والمتمثل في عيار 21 نحو 2500 جنيها للبيع 2475 جنيها للشراء.

عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأغلى قيمة نحو2857.25 جنيها للبيع 2828.5جنيه للشراء.

عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأدنى فئة نحو1666.75 جنيها للبيع 1650 جنيها للشراء.

عيار 18

وصل سعر عيار 18 نحو 2142.75جنيها للبيع 2121.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 20000 ألف جنيه للبيع و19800جنيه للشراء.

سعر مصنعية الذهب

يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام.



ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.