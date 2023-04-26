محمد العرابى: المواطنون فى أسوان والأقصر فتحوا بيوتهم للإخوة السودانيين

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن البعثة المصرية في السودان تعاني من انقطاع الكهرباء والمياه والإنترنت، بالإضافة إلى الأدوية، وكلها أعباء تلقى على كاهل البعثة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية للنشرة الإخبارية، لقناة "إكسترا نيوز"، أن مصر لا تتخلى عن أبنائها، مشيرًا إلى أن هناك تفاصيل دقيقية لبعض الأفراد، وتقوم السفارة بتوفير أماكن آمنة لهم خاصة الذين يتواجدون في المناطق الخطرة.

مصر تضم 5 ملايين سوداني قبل الأزمة

وأشار إلى أن مصر تضم 5 ملايين سوداني قبل الأزمة، بالإضافة إلى السوريين والجنسيات الأخرى، وكلهم يعيشون مثل المواطنين المصريين، ولا تطلق عليهم مصر لقب لاجئ أو نازح، والعالم كله اعترف لمصر بموقفها هذا وأشادوا به.

وأكد أن المواطنين في أسوان فتحوا بيوتهم للأشقاء في السودان وتوجد قصص مشرفة لأهالينا في أسوان والأقصر خاصة أنه يوجد قبائل تمتد بين البلدين وستظهر شهامة وكرم الشعب المصري.