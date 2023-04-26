الأربعاء 26 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة السعيد: موقف مصر مع رعاياها بالسودان يضاف لنجاحها فى إدارة الأزمات

أسامة السعيد نائب
أسامة السعيد نائب رئيس تحرير الأخبار

قال أسامة السعيد، نائب رئيس تحرير الأخبار، إن تجربة إجلاء الرعايا المصريين من السودان هي صورة جديدة تضاف لنجاح الدولة المصرية في إدارة الأزمات، مشيرًا إلى أنه يوجد آلاف من المصريين يتواجدون في السودان تحت ضغوط شديدة وظروف غير آمنة وينتشرون في أكثر من مدينة.

 وأضاف خلال مداخلة هاتفية لـ "تغطية خاصة"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن عملية الإجلاء والتجميع والتأمين عملية في غاية التعقيد، ولكن الدولة المصرية ومؤسساتها باتت تتمتع بخبرة شديدة، كما أن خلية الأزمة كلها وزارات معنية وبدأت منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأزمة في التواصل مع المصريين وتلبية احتياجاتهم.

دولة 30 يونيو وضعت المواطن بالخارج على قمة أولوياتها

وأشار إلى أن ما لفت نظره هو وضع مواطن مصري جواز سفره على رأسه وتقبيله بعد دخوله لمصر، وهي صورة لثقته في وطنه وتأمينه وحمايته له مهما كان بعيدًا عنه، كما يكشف عن عمق إرادة الدولة المصرية وصلابتها وكنا نتحدث من سنوات أن المصريين بالخارج لا يحظون بالاهتمام الكافي من الدولة ولكن دولة 30 يونيو وضعت المواطن بالخارج على قمة أولوياتها والآن اصبح يدرك أن خلفه دولة تراعاه.

أسامة السعيد نجاح الدولة المصرية إدارة الازمات السودان إجلاء الرعايا المصريين

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