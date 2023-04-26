الأربعاء 26 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جميل عفيفى: فى عهد السيسى المواطن رقم واحد بالمعادلة الرئيسية بالداخل والخارج

الكاتب الصحفي جميل
الكاتب الصحفي جميل عفيفي

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إن الدولة المصرية قامت بتحركات سريعة منذ اليوم الأول للصراع داخل الأراضي السودانية، من تشكيل خلية أزمة بمتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي

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وأضاف “عفيفي”، خلال مداخلة هاتفية لـ "تغطية خاصة"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه التجربة ليست الأولى ولكن هناك العديد من المواقف، فمنذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، فهناك استراتيجية واضحة أن المواطن هو رقم واحد في المعادلة الرئيسية سواء في الداخل أوالخارج ومنها عودة المصريين من ليبيا وكذلك أفغانستان، وأوكرانيا، وعددًا من الصيادين في اليمن.

 

الدول القوية تعرف من خلال إدارة الأزمات

وتابع، أن الدولة المصرية كانت أول دولة تصل لمنطقة الحدث لتجلي رعاياها، مؤكدًا أن الدول القوية تعرف من خلال إدارة الأزمات ونسب توقيتها وهذا ماحدث مع مصر، وذلك بسبب الثقل المصري والخبرة المصرية، وذلك دون التدخل في الشئون الداخلية ولكنها تحافظ بقوة على أمنها القومي. 

جميل عفيفي الرئيس عبدالفتاح السيسي المعادلة الرئيسية الداخل أوالخار المصريين إدارة الازمات الأراضي السودانية

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