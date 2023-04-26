سميرة سعيد تطرح كليب أغنية "زعلنا من بعض"

تعيش النجمة المغربية سميرة سعيد، انتعاشة فنية، حيث أعلنت عن إصدار أحدث أغانيها “زعلنا من بعض”، وكانت قد نشرت برومو كليب "زعلنا من بعض" على صفحتها الرسمية بـ انستجرام، وتأتي الأغنية بعدما طرحت الديفا سميرة سعيد على اليوتيوب، أغنيتها "يامي" YAMMI.

تستعد المطربة المغربية سميرة سعيد لطرح كليب أغنيتها الجديدة "زعلنا من بعض" اليوم الأربعاء، وتحمل الاغنية توقيع الشاعر الغنائي رمضان محمد، والحان محمد يحيى، وتوزيع الموسيقي والفواصل الموسيقية أمير محروس، تسجيل ومكساچ وماستر أمير محروس، ومن إخراج نضال هاني.

آخر أعمال سميرة سعيد الغنائية

وكانت سميرة سعيد طرحت الفترة الماضية أغنية بعنوان "يامي" عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومحطات الراديو، وهى الأغنية الثامنة من بين أغنيات ألبومها الجديد "إنسان آلي".

وتعاونت سميرة في أغنية "يامى" مع كل من: الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر والملحن بلال سرور والموزع الموسيقى هانى يعقوب.