الأربعاء 26 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعثة الأهلي تصل مطار الدار البيضاء قبل مواجهة الرجاء

بعثة الأهلي في المطار
بعثة الأهلي في المطار

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الغزاوي، عضو مجلس الإدارة، منذ قليل، إلى مطار الدار البيضاء، استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

كان الفريق قد ادى مرانه اليوم على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، قبل السفر الى المغرب لخوض المباراة.

وأقيمت مباراة الذهاب بين الفريقين مساء السبت الماضي، انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة.

الرجاء المغربي الاهلى محمد الغزاوي الدار البيضاء كولر

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