"سكاى نيوز": وصول طائرة قادمة من السودان تقل رعايا جزائريين لمطار هوارى بومدين

أفادت سكاي نيوز عربية فى نبأ عاجل لها، قبل قليل، بأنها رصدت وصول طائرة إجلاء قادمة من السودان تقل رعايا جزائريين إلى مطار هواري بومدين.

وأكدت فضائية سكاي نيوز، أن هناك خلية أزمة على مستوى وزارة الخارجية الجزائرية لتنسيق إجلاء الرعايا الجزائريين من السودان.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، عن إقلاع طائرة تابعة للقوات الجوية الجزائرية من مطار بورتسودان الدولي، وذلك في إطار عملية إجلاء أفراد الجالية الجزائرية المقيمين بالسودان، والراغبين في مغادرة هذا البلد، إضافة إلى طاقم سفارة الجزائر بالخرطوم.

وجاءت عملية الإجلاء تنفيذًا لتعليمات الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.

وجددت الخارجية الجزائرية دعوة المواطنين الجزائريين المتواجدين بالسودان لتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر والبقاء في تواصل دائم مع مصالحها من أجل الإبلاغ عن مستجدات أوضاعهم.

الجيش السودانى: أعداد كبيرة من ميليشيا الدعم السريع سلمت نفسها

وفى وقت سابق من اليوم، أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، أن الموقف العملياتي مستقر لحد كبير إلا من الخروقات التي قامت بها ميليشيا الدعم السريع المتمردة ومحاولاتها القيام بعمليات تحشيد إضافية لقواتها المندحرة من كردفان ودارفور عن طريق شارع الصادرات، ومحاولة إمداد قواتها بالذخائر من منطقة مستودعها بالجيلي، لكنها باءت جميعًا بالفشل وتحولت إلى نكبات عسكرية لها.

وأضافت القوات المسلحة السودانية فى بيان لها نشرته قبل قليل على صفحتها لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الموقف في جميع الولايات مستقر تمامًا وشهدت عدة مناطق تسليم أعداد كبيرة من أفراد ميليشيا الدعم السريع لأنفسهم ومعداتهم استجابة لصوت العقل وحقنًا للدماء.

وأشارت القوات المسلحة السودانية إلى أن مناطق واسعة من العاصمة الخرطوم شهدت حوادث نهب لممتلكات المواطنين، ومخازن شركة دال وسيقا وشركة إل جي بمدينة بحري، إضافة لنهب لبعض سيارات توزيع المواد الغذائية لبعض الشركات في الحاج يوسف ونهب سيارات خاصة لمواطنين في منطقة شارع الستين وأحياء متفرقة بالعاصمة.