الأربعاء 26 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: ستظل مصر مأوى لكل من يطلب الأمان.. والسودانيون فى مصر "ضيوفنا"

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن مصر تستقبل السودانيين الهاربين من الحرب بما يناسب أمنها القومي، لكن هم مرحب بهم طول الوقت، ولا يجب أن نلتفت لمن يحاول التسخين.

وأضاف، خلال "البساط أحمدي" في بث مباشر عبر صفحته على "فيسبوك"، أن مصر دائمًا ما تحاول الحفاظ على استقرارها، واستقرار من حولها، لأن الاستقرار هو الضمان الوحيد للخروج من الأزمات المتلاحقة التي دائمًا ما توضع فيها مصر رُغمًا عنها.

وتابع: "ربنا يكتب للشعب السوداني السلامة وتنتهي الحروب والنزاعات، التي تتسبب في دمار الدول، وربنا يديم على مصر نعمة الاستقرار، وتظل مصر بلدًا آمنًا مستقرًا معطاءً، تعتبر من يمر بظروف صعبة في بلده ضيفًا، لأن مصر دائمًا بلد كبير ومحترم".

محمد الباز الشعب السوداني الحرب البساط احمدي فيسبوك

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