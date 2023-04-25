مصرع شاب إثر طلقة طائشة في أحد الأفراح بالغربية

شهدت قرية كفر الحاج داود التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، مساء اليوم، مصرع شاب إثر طلقة طائشة فى أحد أفراح القرية، وفور وقوع الحادث فر الشخص الذي أطلق الطلقة الطائشة وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى الجامعى مع ندب الطب الشرعى.



كان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب يدعى «م .ا» ٢٨ عاما، إثر تلقي طلقة طائشة فى أحد أفراح قرية كفر الحاج داود التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية.

جرى الدفع بعدد من القوات وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بندب الطبيب الشرعى لمعرفة أسباب الوفاة وطلبت تحريات المباحث وسرعة القبض على المتهم.



