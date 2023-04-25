"الجيل": انطلاق الحوار الوطنى يضمن تقديم حلول لتحديات المرحلة

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن المطلوب من مجلس أمناء الحوار الوطنى العمل على تحديد مواعيد لانعقاد المؤتمر العام للحوار، فضلًا عن مواعيد اجتماعات اللجان الفرعية المنبثقة عن المحاور السياسية، والاقتصادية والاجتماعية، لبدء الحوار الوطني المزمع يوم 3 مايو المقبل.

أكد الشهابي لـ"الدستور"، أن الأزمة التى يمر بها السودان الشقيق لا تشغلنا عن بدء الحوار الوطنى الضرورى في المرحلة الدقيقة من عمر الوطن الغالى "مصر" وإنما تتطلب البدء الفورى للحوار ومناقشة أحداث السودان فى لجان المحور السياسي.

وأشار إلى أهمية البدء فى الحوار فى الموعد المحدد فى الثالث من مايو المقبل، مشددًا على أهمية الوصول إلى توافق حول القضايا التسع عشرة التى حددها مجلس الأمناء فى اللجان الفرعية بعناصرها الـ123، مشددًا على أنها من الممكن أن تمثل رؤية متكاملة للجمهورية الجديدة تتضمن حلولًا للمشكلات والتحديات التي تواجهها الدولة.