الأربعاء 26 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2023 وطرق الاستعلام والدفع

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

مع قرب انتهاء شهر أبريل.. شغل بال الكثير من المواطنين معرفة رابط فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2023، حيث تصدر فاتورة التليفون الأرضي بمنتصف الشهر الميلادي، وستقوم الشركة بمنح المستخدمين فترة سماح وتكون لمدة شهر بدون غرامة إلى 14 مايو 2023 لكي يسددوا الفاتورة، تجنبا لانقطاع الخدمة، وبحالة عدم السداد للفاتورة في الفترة المحددة ستتحول خدمة التليفون الأرضي للاستقبال فقط.

رابط فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2023

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل من خلال موقع المصرية للاتصالات الذي يتاح أيضا من خلال سداد الفواتير إلكترونيا، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

  • قم بالدخول على موقع المصرية للاتصالات.
  • ثم قم بإدخال كود المحافظة وهي التي تقطن بها.
  • ثم قم بإدخال رقم الهاتف الارضي في الخانة المخصصة له.
  • واضغط على قائمة إظهار الفواتير.
  • اضغط على الفواتير المستحقة للسداد إذا كنت تريد في سدادها إلكترونيا من خلال الموقع باستخدام الفيزا.

طرق سداد فاتورة التليفون الارضي 2023

من المعروف أن تكون فاتورة التليفون الأرضي ستصدر مرة في كل ثلاثة شهور أي تكون بشكل ربع سنوي، ويتاح سدادها الكترونيا من خلال أكثر من طريقة بدون التوجه للسنترال، وتلك الطرق هي:

  • خدمة فوري أو من خلال ماكينات ATM للبنك الأهلي وأيضا بنك CIB، كما ستتيح خدمة وي باي we pay.
  • من خلال we الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات.
  • من خلال خدمة “فودافون كاش” عبر الهاتف المحمول.
  • الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الخط الساخن.

وأتاحت الشركة الاطلاع بفاتورة الهاتف الأرضي لشهر أبريل لعام 2023 من خلال الاتصال بالرقم المختصر 19777 وكذلك اتباع التعليمات، أو يكون من خلال رقم خدمة العملاء وهو 111 على مدار الساعة.

ومازال بإمكانك معرفة رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بشهر أبريل عبر زيارة موقع الشركة المصرية للاتصالات we على شبكة الانترنت والقيام بإدخال البيانات المطلوبة لكي يظهر لك إجمالي الفواتير المستحقة، لكي تتمكن عقب ذلك من سدادها بسهولة وتكون بأي طريقة.

آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2023

فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2023.. الرابط والخطوات

الآن يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي في شهر أبريل 2023 وتكون بسهولة من خلال اتباع جميع الخطوات السابقة والدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات الرسمي we حتى تتمكن من الدفع لفاتورتك قبل انقطاع الخدمة عنه، ويتاح السداد بأكثر من طريقة.

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