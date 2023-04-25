الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: هناك علاقة روحية بين الشعبين المصرى والسودانى بعيدًا عن شواذ الأفكار

محمد الباز
محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن السودان هو عمق الأمن القومي المصري، ولا يستطيع أحد أن يتجاهل ما يحدث في السودان وتأثيره على مصر وأمنها.

وأضاف، خلال "البساط أحمدي" في بث مباشر عبر صفحته على "فيسبوك"، أن هناك علاقة روحية وإنسانية بين الشعبين المصري والسوداني طوال الوقت، بعيدًا عن شواذ الأفكار.

ولفت إلى أن الشعب المصري طوال الوقت مضياف ويعرف الأصول، منوهًا بأن المصري دائما متعاطف، ويحب أن يخفف أثر الأزمات عن الآخرين.

وأشار إلى أن الموضوع في السودان هو شأن داخلي بشكل مطلق، جيش وقوات خارج الجيش وهناك صراع يجب أن يُحل، منوهًا بأن المعركة الدائرة في السودان الآن "معادلة صفرية"، وكل التقارير الدولية تقول إن سحب الجاليات يعني أن السودان يدخل على مرحلة صعبة.

محمد الباز السودان البساط احمدي الشعب المصري

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