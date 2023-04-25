الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

طعنة نافذة بالقلب... أول صور لـ"حداد المرج" المقتول على يد عاطل

المجني عليه
المجني عليه

حصلت «الدستور» على صور المجني عليه ويدعى «ناصر رفاعي» يبلغ من العُمر 51 عامًا يعمل حداد، والذي قُتل في منطقة المرج على يد عاطل سدد له طعنة نافذة في القلب بعدما تدخل لفض مشاجرة.  

كانت البداية بتلقي قسم شرطة بلاغًا من أحد الأهالي بوجود قتيل مصاب بطعنة نافذة بالقلب، وانتقل رجال الأمن لمكان البلاغ وبسؤال نجل المجني عليه، قال إن المتهم حاول سرقة حافظة نقوده من داخل التوك توك الخاص به، فنشبت مشادة بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المتهم على نجل المجني عليه، وعقب قيام والده بالفض بينهما قام المتهم بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض، مما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المتهم سائق مركبة "توك توك" له معلومات جنائية" وأنه وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الكمائن تم القبض على المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.

جرى نقل الجثة إلى المشرحة، تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم  بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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المجني عليه طعنة نافذة القلب المشاجرة قتل صور

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