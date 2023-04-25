الثلاثاء 25 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدًا.. ماجد المصرى ضيف "مساء dmc" مع إيمان الحصرى

ماجد المصري وإيمان
ماجد المصري وإيمان الحصري

يحل مساء غد الأربعاء النجم ماجد المصري ضيفا على برنامج "مساء DMC" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري عبر قناة دي ام سي العامة، في تمام الساعة التاسعة مساء.

ومن المقرر أن يتحدث المصري خلال البرنامج عن كواليس مشاركته في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "ضرب نار" الذي خاض بطولته النجمين ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، ومشاركته في مسلسلي "المداح الجزء الثالث- أسطورة العشق" للنجم حمادة هلال ومسلسل "تلت التلاتة" للنجمة غادة عبدالرازق.

 

مسلسل "ضرب نار" يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.

النجم ماجد المصري ماجد المصري DMC برنامج مساء dmc مساء dmc ناة دي ام سي المصرى ضرب نار مسلسل “ضرب نار”

الأكثر قراءة

ترند الأرقام يتصدر السوشيال ميديا.. وفتيات الـ"أندر إيدج": "بنتعامل بيه من فترة"

تصادم سيارة بعامود إنارة بطريق كورنيش مكتبة الإسكندرية

طعنة نافذة بالقلب... أول صور لـ"حداد المرج" المقتول على يد عاطل

محاكمة قاتل الطفلة "جنى" بكرداسة.. غدًا

استجابة لـ "الدستور".. حملة لـ "مرور الغربية" على الدراجات البخارية بشوارع زفتى

غدًا.. الحكم على 9 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية السودان الإرهابية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الشيخ راغب مصطفى غلوش

محمد عبدالناصر

قوة مصر

وائل لطفي

حين حررنا سيناء

ماجد حبته

الحالة الاشتراكية الأوروبية

مؤمن المحمدي

أشعار من العالم الآخر

جمال رشدي

مخطط دولة دارفور ضد مصر

أمل زيادة

عبدالغنى النجدى.. أشهر بواب فى السينما المصرية

محمد رفعت

المُحرض الرياضى!

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

وحدة الجبهات.. ماذا وراء تحرك إسرائيل الدبلوماسى فى أذربيجان وتركمانستان؟

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل حكومة الاحتلال مسئولية الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين فى عملية دهس بالقدس المحتلة