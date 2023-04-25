غدًا.. ماجد المصرى ضيف "مساء dmc" مع إيمان الحصرى

يحل مساء غد الأربعاء النجم ماجد المصري ضيفا على برنامج "مساء DMC" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري عبر قناة دي ام سي العامة، في تمام الساعة التاسعة مساء.

ومن المقرر أن يتحدث المصري خلال البرنامج عن كواليس مشاركته في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "ضرب نار" الذي خاض بطولته النجمين ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، ومشاركته في مسلسلي "المداح الجزء الثالث- أسطورة العشق" للنجم حمادة هلال ومسلسل "تلت التلاتة" للنجمة غادة عبدالرازق.

مسلسل "ضرب نار" يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.