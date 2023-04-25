الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"سينا يا صبية".. أبرز قصائد انتصارات أرض الفيروز في ذكرى تحريرها

عيد تحرير سيناء
عيد تحرير سيناء

يحتفل المصريون اليوم بذكرى انتصارات عيد تحرير سيناء، وبهذه المناسبة كتب كثير من الشعراء قصائد تعبر عن فرحتهم بهذا النصر العظيم، وتصف الأحداث التي مرت بها مصر في هذه الفترة.

"الدستور" يرصد في السطور التالية أبرز القصائد التي كتبها الشعراء في هذه المناسبة الوطنية التي تتقرر كل عام.
1- قصيدة عيد تحرير سيناء
قصيدة للشاعر رزق جادو، وجاءت كلماتها كالتالي:
طول عمرنا وطن الشجعان
إهتف سمع كل جبان
قالوا زمان
عن سينا يهودية
فكروا إن الشعب المصري
خلاص هيسلم للطغيان
هب الجيش المصري الباسل
هب وقام كأنه طوفان
في عز الظهر في ستة أكتوبر
يوم العاشر من رمضان

2- قصيدة سينا يا صبية
بينما كتب الشاعر نسيم مجلي، قصيدة سينا يا صبية التي جاء مطلعها:
يا حرة وأبية
جينالك جينالك بقلوب فدائية
جاهزين النوبة دى
وجايين فى ميعادنا
عاصفين كالعوادى
هنبيد الأعادى

3- قصيدة إلى سيناء
من تأليف الشاعر حسن غريب أحمد، وجاء مطلعها كالتالي: 
من أين أبدأ يا سيناء نبيني؟
من مبدأ العنف أم من مبدأ اللين
إنَّ المبادئَ فى أيامنا كثرتُ
حتى ضللنا فأين الدَّرب دلينى؟
فى كل يوم لنا دينِّ و مشترعَّ
لا نستقمُ على شرع و لا دين
و الأمر ملتبسِّ ما عاد يسعفُنا
عقل تكون من ماء و من طين
إنا نعوذّ برب البيت مـن هوسّ
يصيبنا فجأة بعض الأحايين
إنُ أدعى أنَّ هذا الأمرَّ أتعبنى
فقد كذبت و ليس الأمر يعنينى

4- قصيدة بقالي سنين
من تأليف الشاعر عبد الله محمد الهادي عبده بخيت، وجاءت كلماتها كالتالي:
بقالي سنين
ناصب ميزان العقـل
والفكر بيشق الصفوف
أكتب حروف وأمسح حروف
وأشطب جمل
مليانة خوف
وبأشوف بعيني
الفرق بين
سنين عجاف
ملياني بالخوف والجفاف
وسنين نداها رشها
غير ملامح وشها

قصيدة بقالي سنين قصيدة عيد تحرير سيناء قصيدة سينا يا صبية قصيدة إلى سيناء ميزان العقـل العاشر من رمضان

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