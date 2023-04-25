الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023 والنسبة المحددة للنجاح

امتحانات
امتحانات

أسابيع قليلة تفصلنا عن بدء الامتحانات لطلبة المدارس وتسعى الأسر المصرية لمعرفة جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023 عبر جوجل، حيث تبدأ جميع امتحانات الترم الثاني 2023 لرابعة ابتدائي، طبقا للمواعيد المعلنة بجدول امتحانات رابعة ابتدائي الترم الثاني 2023، في يوم 6 مايو 2023 وستستمر إلى يوم 10 من ذات الشهر، فيما ستبدأ امتحانات المواد غير المضافة بالمجموع في يوم 1 مايو مستوى الرفيع.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023

وتستعرض "الدستور" جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023 بهذا التقرير.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم المصرية في الجيزة، جداول امتحانات الصف الرابع الابتدائي بالترم الثاني 2023 وتكون هي كالتالي:-

  • يوم السبت الموافق 6 من مايو 2023: امتحان مادة اللغة العربية ويكون لمدة ساعة ونصف وكذلك امتحان مادة التربية التربية ويكون لمدة ساعة ونصف.
  • يوم الأحد الموافق 7 مايو 2023: امتحان مادة العلوم ويكون لمدة ساعة ونصف وأيضا امتحان مادة المهارات المهنية وسيكون لمدة ساعة ونصف.
  • يوم الاثنين الموافق 8 مايو 2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية وسيكون لمدة ساعة ونصف، وكذلك امتحان مادة ict ويكون لمدة ساعة ونصف.
  • يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الإنجليزية ويكون لمدة ساعة ونصف.
  • يوم الأربعاء الموافق 10 مايو 2023: امتحان مادة الرياضيات يكون لمدة ساعة ونصف.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023 

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي موجه إلى المديريات التعليمية، أن يشترط لنجاح الطلبة في الصف الرابع الابتدائي في الترم الثاني 2023، الحصول على حوالي 30% على الأقل وتكون من درجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكل مادة من مواد الامتحان طبق المادة التاسعة بالقرار الوزاري رقم 167. 

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وأضافت المديريات التعليمية، أن امتحان المستوى الرفيع في المدارس التجريبية للغات والخاصة للغات تكون بمعرفة المدرسة وفي اليوم الدراسي وبدون الإخلال باليوم الدراسي.  

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الثاني 2023  

وبالنسبة لنتائج الصف الرابع الابتدائي الثاني لعام 2023، أكدت المديريات التعليمية، أنه سوف يتم إعلان النتيجة بالفصل الدراسي الثاني من خلال الألوان وليس الدرجات وفقا للمادة الثامنة والتاسعة في القرار الوزاري رقم 167.

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