حبس شابين بحوزتهما 7 أكياس حشيش بالقطامية

أمرت جهات التحقيق حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة بعد ضبطهما بحوزتهما كمية من جوهر الحشيش المخدر بدائرة قسم شرطة القطامية في القاهرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة القطامية، وبحوزتهما 7 أكياس من جوهر الحشيش المخدر - سيجارة بها مادة الحشيش المخدر - مبلغ مالي - هاتفين محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.