الأربعاء 26 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

علامات تبشّرك بقبول صيامك عند شعورك بها.. ما هى؟ (فيديو)

د.هاني تمام
د.هاني تمام

قال الدكتور هاني تمام، استاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الإنسان إذا استشعر حلاوة الطاعة فهى من علامات القبول.

جاء ذلك خلال لقائه على فضائية الناس، مستشهدا بقول أحد الصالحين:"والله إنّ أهلَ الليل في ليلِهم ألذُّ من أهلِ اللهو في لهوهم وأنه لتمر بالقلب ساعات يطرب بها القلب بذكر الله". 

كما وجه نصائح ذهبية للمواظبة على الطاعة بعد شهر رمضان قائلاً وهى القرآن الكريم وحلاوته، مؤكدًا أنه يجب أن يكون لنا ورد يومي وأن يتم ختم القرآن كل شهر ومن لم يتمكن بمقدرته، فكل حرف في القرآن له حسنه، وباب خير فُتح في رمضان وعلينا الاستمرار، وأيضًا الاستمرار على الطاعة و الصدقة والصلاة.

وقالت دار الإفتاء إن قراءة القرآن وتلاوته عبادةٌ من أفضل العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى؛ لما رُوي عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله (ص) أنه قال: «أفْضَلُ العِبادَةِ قِراءةُ القُرآنِ» رواه أبو نعيم في "فضائل القرآن" وأورده الإمام السيوطي في "الجامع"، ورواه الديلمي في "مسند الفردوس".

وأوضحت الإفتاء أن قراءة القرآن بالنظر في المصحف لها فضل عظيم؛ وذلك لأن الأجر فيها مضاعف؛ لما فيها من مداومة النظر في المصحف الكريم، وحمله، ومسه؛ ممَّا يظهر منه أن فيها استعمال أكثر من جارحة؛ وهذا أرفع درجةً، إضافة إلى أنها تُمَكِّنُ القارئ من التفكر فيه، واستنباط معانيه والاعتبار عند عجائبه، وعلى هذا تواردت الأخبار والآثار.

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله (ص):«أَعْطُوا أَعْيُنَكُمْ حَظَّهَا مِنَ الْعِبَادَةِ» قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، مَا حَظُّهَا مِنَ الْعِبَادَةِ؟ قَالَ: «النَّظَرُ فِي الْمُصْحَفِ، وَالتَّفَكُّرُ فِيهِ، والِاعْتِبَارُ عِنْدَ عَجَائِبِهِ» رواه البيهقي أيضًا في "شعب الايمان".

الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المقارن جامعة الأزهر حلاوة الطاعة فضائية الناس أحد الصالحين

الأكثر قراءة

ترند الأرقام يتصدر السوشيال ميديا.. وفتيات الـ"أندر إيدج": "بنتعامل بيه من فترة"

عائدون من السودان: جهود الدولة لضمان سلامتنا نالت إعجاب كل الجاليات

"سكاى نيوز": وصول طائرة قادمة من السودان تقل رعايا جزائريين لمطار هوارى بومدين

كيفية الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي وقيمة زيادة المعاش الجديدة

بعد قرار تطبيق التوقيت الصيفي 2023.. تعرف على التغييرات

"مستقبل وطن": مصر استطاعت بحكمتها وثقلها إجلاء رعاياها من السودان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الشيخ راغب مصطفى غلوش

محمد عبدالناصر

قوة مصر

وائل لطفي

حين حررنا سيناء

ماجد حبته

الحالة الاشتراكية الأوروبية

مؤمن المحمدي

أشعار من العالم الآخر

جمال رشدي

مخطط دولة دارفور ضد مصر

أمل زيادة

عبدالغنى النجدى.. أشهر بواب فى السينما المصرية

محمد رفعت

المُحرض الرياضى!

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

وحدة الجبهات.. ماذا وراء تحرك إسرائيل الدبلوماسى فى أذربيجان وتركمانستان؟

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل حكومة الاحتلال مسئولية الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين فى عملية دهس بالقدس المحتلة