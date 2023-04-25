مصرع شابين وإنقاذ 3 غرقوا بشاطئ البيطاش المميز بالإسكندرية

لقي شابان مصرعهما غرقًا وجرى إنقاذ 3 آخرين أثناء نزولهم شاطئ البيطاش المميز بالعجمي غرب الإسكندرية، عقب نزولهم مياه البحر، للاستحمام، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من مشرفي شواطئ العجمي، بوجود حالات غرق في شاطئ البيطاش المميز بمنطقة العجمي بيطاش، انتقل ضباط مباحث القسم ومسئولي شواطئ العجمي لمكان الحادث، وسيارة الإسعاف.

وبالمعاينة والفحص تبين نزول كل من عبدالخالق عبدالحميد عبدالمنعم، من مدينة المحلة، محافظة الغربية، مواليد 2003، والسيد محمد السيد، من مدينة المحلة، محافظة الغريبة، مواليد 2004، وتم انتشالهما بعد غرقهما بمياه البحر، وتم إنقاذ 3 آخرين وإجراء الإسعافات الأولية لهم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.