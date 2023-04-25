تطوير مدارس «الروضة» بكفر الشيخ ضمن «حياة كريمة»

تعمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» دائمًا على توفير كافة احتياجات المواطنين داخل القرى النائية والأكثر فقرًا، وذلك من خلال تطوير وإحلال البنية التحتية للقرى، بجانب الاهتمام بمنظومة التربية والتعليم، وتطوير المدارس وإدخال الأجهزة التعليمية الحديثة لها لخدمة جميع الطلاب وبناء جيل واعي يستطع أن يخدم أسرته وبلده .

دعمت المدارس بوسائل متطورة لتقديم خدمة تعليمية متميزة

أحمد منير، يقطن في قرية «الروضة» التابعة لمحافظة كفر الشيخ، كان دائمًا يشعر بالخوف والقلق أثناء ذهاب أبنائه للمدرسة، وذلك بسبب تهالك المباني بداخلها ،وتكدس الطلاب داخل الفصول، مما يجعل هناك سهولة في نقل الأمراض بين الطلاب وكان يحلم أن ينتهي داخل الأمر ليطمأن على أبنائه في المدرسة ، وبين عشيه وضحاها أتت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وحققت الحلم بتطوير وإحلال المدارس داخل القرية وأدخلت الأجهزة التعليمة الحديثة لضمان مستوى عالي من التعليم داخل المدارس.

وقال «أحمد»لـ«الدستور» إن المدرسة في الماضي كانت تعاني من تهالك المباني ونقص في المقاعد ، إلى جانب تهالك الفناء وازدحام الطلاب داخل الفصول، وذلك كان يسبب قلق كبير لأولياء الأمور أثناء ذهاب أبنائهم للدراسة، لكن عندما أتت مبادرة«حياة كريمة»تغير الوضع تمامًا حيث عملت على دعم مدارس القرية بوسائل متطورة لتقديم خدمة تعليمية متميزة لجميع الطلاب، وذلك جعل الأهالي مطمئنين على مستقبل أبنائهم ودراستهم،كما أصبح الأهالي يشاركون أبنائهم الأنشطة الصيفية بعد أن تعلق الطلاب بالمدرسة.

أضاف أن المدارس القديمة كانت صغيرة وضيقة للغاية ، ولا تتناسب مع كثافة الطلاب مما جعل هناك كثافة كبير داخل الفصول، ما جعل الكثير من الطلاب يذهبون لتكملة دراستهم في المدارس الموجودة بالقرى المجاورة للقرية، لكن بفضل مبادرة «حياة كريمة » أصبحت المدارس كبيرة وتقدر أن تستوعب الكثير من طلاب القرية، موجهًا شكره للرئيس السيسي على تلك المبادرة التي اهتمت بالتعليم وخروج جيل واعي.