الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 22 شخصًا فى انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى بالمنيا

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أصيب 22 شخصا إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز بني مزار بشمال محافظة المنيا، بسبب انفجار الإطار.

 

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 6851 ن د ا، بالطريق الصحراوي الشرقي "الجيش" شمال قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار، بسبب إنفجار الإطار الأمامي الأيمن.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لقربها من موقع الحادث لتلقي العلاج والرعاية الطبية، حيث تراوحت الإصابات بين كسور وسحجات وكدمات واشتباه ارتجاج، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

انقلاب سيارة ميكروباص الطريق الصحراوي الشرقي قرية الشيخ فضل

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