حسن فؤاد مطرب أرابيسك يعود للساحة الغنائية من جديد بأغنية "غطى وشك"

طرح المطرب حسن فؤاد الشهير بمطرب أرابيسك، أغنيته الجديدة "غطي وشك "، عبر موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".

أغنية "غطي وشك"، من كلمات الشاعر ماجد ميخائيل، ألحان الموسيقار مايكل عياد، توزيع بيتر فرح، وإخراج سامح إبراهيم.

وتقول كلمات الاغنية: “وخدتنا من فين ولفين.. وسابتنا على مين ولمين عمالة تمرجح فينا وتجبنا شمال ويمين يا دنيا غطي وشك مبين وشم غشك أنا أس وجيت أشك نزلت طلعت شايب والحظ ليه معاندني وبيمشي ليه يسبني حتى اللي بقول نصيبي يطلع بالهم جايب سنين وخدتنا من فين ولفين وسابتنا على مين ولمين عمالة تمرجح فينا وتجبنا شمال ويمين ويا قسوة مالك ومالنا.. ركزتي ليه في حالنا قطعتي كل حبالنا مافضلش لينا نايب سايبة جناحك وفاردة على نارنا بتبقي باردة خدعانا بلعب هادي ولا نابنا غير المقالب.

وتعد "غطي وشك " هي التعاون الثاني الذي يجمعه بالشاعر ماجد ميخائيل والملحن مايكل عياد، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققوه سويا في أغنية "ستي فاطمة " والتي قدمها منذ عامين، وكانت بمثابة عودة قوية لمطرب أرابيسك، بعد فترة غياب طويلة.

وتمثل هذه الأغاني عودة للفنان حسن فؤاد للساحة الغنائية، منذ أقدم أغنية "مين فينا محبش"، تتر مسلسل "الوتد" عام 1996، وكذلك أغنية تتر مسلسل " أرابيسك" عام 1994، والتي كانت السبب الرئيسي في شهرته، حيث عقبها قدم العديد من تترات المسلسلات الدرامية، ومنها أيضًا تتر مسلسل"حسن اليتيم" عام 1997.