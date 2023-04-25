الثلاثاء 25 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حسن فؤاد مطرب أرابيسك يعود للساحة الغنائية من جديد بأغنية "غطى وشك"

حسن فؤاد
حسن فؤاد

طرح المطرب حسن فؤاد الشهير بمطرب أرابيسك، أغنيته الجديدة "غطي وشك "، عبر موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب". 

أغنية "غطي وشك"،  من كلمات الشاعر ماجد ميخائيل، ألحان الموسيقار مايكل عياد، توزيع بيتر فرح، وإخراج سامح إبراهيم.

وتقول كلمات الاغنية: “وخدتنا من فين ولفين.. وسابتنا على مين ولمين عمالة تمرجح فينا وتجبنا شمال ويمين يا دنيا غطي وشك مبين وشم غشك أنا أس وجيت أشك نزلت طلعت شايب والحظ ليه معاندني وبيمشي ليه يسبني حتى اللي بقول نصيبي يطلع بالهم جايب سنين وخدتنا من فين ولفين وسابتنا على مين ولمين عمالة تمرجح فينا وتجبنا شمال ويمين  ويا قسوة مالك ومالنا.. ركزتي ليه في حالنا قطعتي كل حبالنا مافضلش لينا نايب سايبة جناحك وفاردة على نارنا بتبقي باردة خدعانا بلعب هادي ولا نابنا غير المقالب.

وتعد "غطي وشك " هي التعاون الثاني الذي يجمعه بالشاعر ماجد ميخائيل والملحن مايكل عياد، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققوه سويا في أغنية "ستي فاطمة " والتي قدمها منذ عامين، وكانت بمثابة عودة قوية لمطرب أرابيسك، بعد فترة غياب طويلة.

وتمثل هذه الأغاني عودة للفنان حسن فؤاد للساحة الغنائية، منذ أقدم أغنية "مين فينا محبش"،  تتر مسلسل "الوتد" عام 1996، وكذلك أغنية تتر مسلسل " أرابيسك" عام 1994، والتي كانت السبب الرئيسي في شهرته، حيث عقبها قدم العديد من تترات المسلسلات الدرامية، ومنها أيضًا تتر مسلسل"حسن اليتيم" عام 1997.

المطرب حسن فؤاد مطرب أرابيسك أرابيسك غطي وشك أغنية غطي وشك الشاعر ماجد ميخائيل الموسيقار مايكل عياد

الأكثر قراءة

ترند الأرقام يتصدر السوشيال ميديا.. وفتيات الـ"أندر إيدج": "بنتعامل بيه من فترة"

"سرعة جنونية وتحرش وبلطجة".. أهالي زفتى يستغيثون من الموتوسيكلات ومجلس المدينة يرد

حين حررنا سيناء

الحالة الاشتراكية الأوروبية

بالأسماء.. حركة ترقيات للعاملين في شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح (خاص)

قوة مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

قوة مصر

وائل لطفي

حين حررنا سيناء

ماجد حبته

الحالة الاشتراكية الأوروبية

مؤمن المحمدي

أشعار من العالم الآخر

جمال رشدي

مخطط دولة دارفور ضد مصر

أمل زيادة

عبدالغنى النجدى.. أشهر بواب فى السينما المصرية

محمد رفعت

المُحرض الرياضى!

ماجد حبته

الطريق إلى تحرير سيناء

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

وحدة الجبهات.. ماذا وراء تحرك إسرائيل الدبلوماسى فى أذربيجان وتركمانستان؟

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل حكومة الاحتلال مسئولية الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين فى عملية دهس بالقدس المحتلة