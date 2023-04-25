مصرع شخص انهار عليه جدار حائط بالشرقية

لقي شخص مصرعه، إثر سقوط جدار منزل عليه أثناء تواجده بحي الحفانوة بدائرة مركز أبوكبير، محافظة الشرقية وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزى والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ بمصرع شخص يدعى "جمال.م.ع" 42 عاما بعد سقوط جدار حائط عليه بدائرة مركز شرطة أبوكبير، وانتقل رئيس مركز الشرطة والقوة المرافقة له لمكان البلاغ.

وبالفحص تبين أنه أثناء تواجد مواطن مقيم بمحافظة المنوفية بحي الحفانوة، وكان في طريقه لزيارة خالته للتهنئة بالعيد انهار عليه حائط مما أدى لمصرعه فى الحال، وتم نقله للمشرحة، وصرحت النيابة بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.