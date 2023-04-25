الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة سائق فى حادث تصادم دراجة نارية بسيارة ميكروباص فى القليوبية

إصابة سائق
إصابة سائق

أصيب سائق دراجة نارية فى تصادم سيارة ميكروباص على طريق شبين القناطر- نوى أمام قرية كفر طحا دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية وتم نقل المصاب إلى مستشفى شبين القناطر العام وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.
تلقى المقدم دكتور أمير الكومى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة نارية على طريق شبين – نوى أمام قرية كفر طحا ووجود مصاب.
درى إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية وانتقل الرائد باسم منصور نائب مأمور المركز وتبين اصطدام السيارة الميكروباص بالدارجة النارية بسبب السرعة وأسفر الحادث عن إصابة قائد الدراجة النارية وتم نقله إلى المستشفى وحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق.

اللواء نبيل سليم حادث تصادم سيارة شبين القناطر شرطة شبين القناطر مدير أمن القليوبية مستشفى شبين القناطر دراجة نارية

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