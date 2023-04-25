الثلاثاء 25 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بعد إعادة فتح شاطئ النخيل.. منح ملاك الوحدات السكنية 50% تخفيضًا على أسعار دخول الشاطئ

شاطئ النخيل
شاطئ النخيل

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بإعادة افتتاح شاطئ النخيل لاستقبال الرواد استعدادًا لموسم صيف 2023، مع التزام مستأجر الشاطئ بكافة الاشتراطات التى تضمن أمن وسلامة رواد الشاطئ.


وأوضح محافظ الإسكندرية، أنه حرصًا على ضمان حقوق الملاك بقرية النخيل فقد تم إلزام المستأجر بمنح ملاك الوحدات السكنية بقرية النخيل للشاطئ تخفيضًا 50% على أسعار دخول الشاطئ.

وأعلنت محافظة الإسكندرية عن وضع عدة بدائل فى حالة توافر أحد منها يستفيد فورًا المالك بالتخفيض وهى:


▪️إظهار بطاقة الرقم القومي إذا كان مسجلًا بها أنه من قاطني النخيل.
▪️صورة من عقد تمليك الوحدة السكنية
▪️إيصال مياه أو إيصال غاز أو إيصال كهرباء، يدل على أنه من قاطني النخيل.

وتابعت المحافظة، أنه بمجرد تقديم أحد هذه المستندات، أو أى مستند رسمي يدل على أنه من قاطني قرية النخيل يحصل المالك من إدارة الشاطئ على كارنيه مميز للدخول به كل مرة الشاطئ ليكون إثباتًا ودليلًا على أنه من قاطني النخيل.

وكلف محافظ الإسكندرية رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمتابعة والإشراف على تنفيذ تلك التوجيهات حرصًا على راحة الملاك.

فتح شاطئ النخيل 50٪ تخفيض الوحدات السكنية أسعار دخول الشاطئ الإسكندرية الموسم الصيفي

الأكثر قراءة

ترند الأرقام يتصدر السوشيال ميديا.. وفتيات الـ"أندر إيدج": "بنتعامل بيه من فترة"

"سرعة جنونية وتحرش وبلطجة".. أهالي زفتى يستغيثون من الموتوسيكلات ومجلس المدينة يرد

بالأسماء.. حركة ترقيات للعاملين في شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح (خاص)

الحالة الاشتراكية الأوروبية

حين حررنا سيناء

مصادر بـ"السياحة": توم هانكس رفض عقد أى لقاءات إعلامية خلال زيارته لمصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

قوة مصر

وائل لطفي

حين حررنا سيناء

ماجد حبته

الحالة الاشتراكية الأوروبية

مؤمن المحمدي

أشعار من العالم الآخر

جمال رشدي

مخطط دولة دارفور ضد مصر

أمل زيادة

عبدالغنى النجدى.. أشهر بواب فى السينما المصرية

محمد رفعت

المُحرض الرياضى!

ماجد حبته

الطريق إلى تحرير سيناء

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

وحدة الجبهات.. ماذا وراء تحرك إسرائيل الدبلوماسى فى أذربيجان وتركمانستان؟

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل حكومة الاحتلال مسئولية الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين فى عملية دهس بالقدس المحتلة