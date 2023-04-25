بعد إعادة فتح شاطئ النخيل.. منح ملاك الوحدات السكنية 50% تخفيضًا على أسعار دخول الشاطئ

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بإعادة افتتاح شاطئ النخيل لاستقبال الرواد استعدادًا لموسم صيف 2023، مع التزام مستأجر الشاطئ بكافة الاشتراطات التى تضمن أمن وسلامة رواد الشاطئ.



وأوضح محافظ الإسكندرية، أنه حرصًا على ضمان حقوق الملاك بقرية النخيل فقد تم إلزام المستأجر بمنح ملاك الوحدات السكنية بقرية النخيل للشاطئ تخفيضًا 50% على أسعار دخول الشاطئ.

وأعلنت محافظة الإسكندرية عن وضع عدة بدائل فى حالة توافر أحد منها يستفيد فورًا المالك بالتخفيض وهى:



▪️إظهار بطاقة الرقم القومي إذا كان مسجلًا بها أنه من قاطني النخيل.

▪️صورة من عقد تمليك الوحدة السكنية

▪️إيصال مياه أو إيصال غاز أو إيصال كهرباء، يدل على أنه من قاطني النخيل.

وتابعت المحافظة، أنه بمجرد تقديم أحد هذه المستندات، أو أى مستند رسمي يدل على أنه من قاطني قرية النخيل يحصل المالك من إدارة الشاطئ على كارنيه مميز للدخول به كل مرة الشاطئ ليكون إثباتًا ودليلًا على أنه من قاطني النخيل.

وكلف محافظ الإسكندرية رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمتابعة والإشراف على تنفيذ تلك التوجيهات حرصًا على راحة الملاك.