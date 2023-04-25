الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"المصريين الأحرار": ما تقوم به الدولة للعائدين من السودان يؤكد جاهزيتها للأزمات

عصام خليل
عصام خليل

قال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الجهود التي تقوم بها الدولة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، تراعي أبناء الوطن داخله وخارجه، وذلك بداية من الاهتمام بعودة المصريين من الصين وقت أزمة كورونا وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية.

السودان بها أكبر عدد من الجالية المصرية

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "تغطية خاصة"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجالية المصرية في السودان عددها كبير فلدينا أكثر من 10 آلاف منهم 5 آلاف طالب يدرسون هناك وجاليات أخرى لأن هناك دولا تسهم في إجلاء الجاليات ولكن ليس بهذا العدد.

وتابع، أن وجود مراكز استقبال، سواء طبية في معبر أرقين، أو مطار شرق القاهرة وهذا يعني أن الدولة جاهزة دائما للأزمات، مؤكدًا أن السودان عمق أمني قومي لمصر وتربطنا بها حدود طويلة ولابد من العمل على كل المحاور.

وأكد، خلال المداخلة، أن الانقسامات الداخلية أخطر شىء على الدولة، لأنه يفجرها من الداخل حتى في قوانين الطبيعة.

المصريين الأحرار الجهود السودان للأزمات الرئيس عبدالفتاح السيسي الجالية المصرية

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