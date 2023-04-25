خالد جلال يدخل دائرة ترشيحات قيادة منتخب المحليين

دخل خالد جلال، المدير الفني السابق للبنك الأهلي، دائرة ترشيحات اتحاد الكرة لتولّي قيادة منتخب المحليين خلال الفترة المقبلة بعدما رشحه أكثر من عضو مجلس إدارة داخل الجبلاية لتولّي هذا المنصب.

واستقر مجلس الجبلاية على تشكيل منتخب للمحليين بناءً على رغبة من روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول الذي أكد للمجلس ضرورة تكوين منتخب للمحليين أملاً فى ضم عناصر منهم للمنتخب الأول .

ومن المقرر أن يتم اختيار تشكيل عدد من المنتخبات خلال الفترة المقبلة منتخب المحليين و2005 و2007 و2009، وبدأ اتحاد الكرة يضع عددًا من الأسماء للتواجد ضمن الأجهزة الفنية لهذه المنتخبات.

ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، اجتماعًا خلال الأسبوع المقبل، لاختيار تشكيل الأجهزة الفنية لتلك المنتخبات على أن يتم الإعلان عنها عقب الاجتماع، للبدء في إعداد معسكرات للمنتخبات لاختيار العناصر الأفضل من اللاعبين.