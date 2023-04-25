الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية: متابعة حالات الإزالة من المهد للحفاظ على ثروة الدولة

البناء المخالف
البناء المخالف

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف تمثل إهدارًا للثروة القومية للدولة، مشيرًا إلى تضافر جهود جميع الأجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل حزم وحسم حرصًا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وتابع "مختار" تقرير جهود الوحدة المحلية لمراكز ومدن المنصورة وميت غمر والمنزلة ونبروه وبلقاس واجا لإزالة عدد من حالات البناء المخالف والتعدي على الأرض الزراعية.

وقال اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة إنه تمت متابعة تنفيذ أعمال فك شدة خشبية لسقف الدور الثانى علوى خارج الحيز بقرية الدنابيق تبع قرية سلامون القماش، وكذا أعمال فك شدة خشبية وحديد بالدور الرابع علوي بقرية البرامون علي مساحة 120 مترًا مربعًا ومتابعة إزالة تعد ببناء سور بالبلوك الأبيض والمونة الإسمنتية على مساحة 90 مترًا مربعًا على أرض إصلاح زراعى بقرية ميت الأكراد التابعة للوحدة المحلية بكوم الدربى، كما تمت إزالة غرفة بلوك أبيض بالصبة بقرية عزبة مظلوم الثانية التابعة للوحدة المحلية بمنية محلة الدمنة وإزالة دور أرضى مبني بالبلوك أيضًا بعزبة مظلوم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة ميت غمر إنه تمت متابعة تنفيذ الإزالة الفورية بالتعدى بالبناء بدون رخصة على أرض زراعية خارج الحيز على مساحة 210 أمتار مربعة بنطاق الوحدة المحلية بكفر بهيدة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وقال السيد عبدالسلام رئيس مركز ومدينة المنزلة انه تم إيقاف أعمال بناء مخالف وفك شدة خشبية لصب الدور الأول العلوى بالوحدة المحلية بالحوتة، وتمت إزالة المخالفة وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وقال محمد البسيوني رئيس مركز ومدينة نبروة إنه تم تكليف السيد، عاطف سعد نائب رئيس المركز للمرور والمتابعة لمراجعة موقف تراخيص البناء الصادرة ومطابقتها للمباني على أرض الواقع بقري مركز نبروه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل المخالفات التي يتم ضبطها. 

وقالت غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس إنه تمت متابعة ومراجعة التراخيص للمباني بنطاق الوحدة المحلية بقرية الستاموني، كما تمت متابعة تنفيذ إزالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 100 متر مربع بنطاق الوحدة المحلية بالجزاير، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة أجا إنه تمت متابعة تنفيذ إزالة فورية لمبنى عبارة عن دور أرضى وأعمدة بالدور الأول علوى خرسانى خارج الحيز العمراني على مساحة 114 مترًا مربعًا وتم تنفيذ الإزالة لكل الأعمال المخالفة حتى سطح الأرض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة وتم عرض المخالف على النيابة العسكرية.

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أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية الأراضي الزراعية البناء المخالف

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