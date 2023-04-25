رئيس جامعة المنصورة يتفقد سير العمل بالمستشفيات

تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، لعددٍ من المستشفيات الجامعية للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمصابين والمترددين علي المستشفيات والمراكز الطبية بالجامعة، ومحاسبة المقصرين ومتابعة سير العمل بالمستشفيات.

وتفقد خاطر خلال الجولة الخدمات الطبية بمستشفى الباطنة التخصصى تفقد خلالها إستقبال المستشفى، عناية السكر، قسطرة القلب، قسم الحالات الحرجة والقىء الدموى والصيدلية للتأكد من توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى.

كما تفقد شريف خاطر الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى الأطفال الجامعى وسير العمل بالاستقبال، وحدة الحضانات وقسم أمراض القلب، كما تفقد الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمصابين باستقبال مستشفى الطوارئ.

وخلال الجولة أجرى رئيس الجامعة حوارًا مع المرضى للتعرف على المشكلات خلال تواجدهم بالمستشفيات، كما أجرى حوارًا مع الأطباء والطواقم الطبية للتعرف على المشكلات والمعوقات التى تواجههم أثناء تقديم الخدمة الطبية.

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر، أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بجميع الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات والمراكز الطبية للمواطنين، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار الدور المجتمعى الذي تقوم به الجامعة في خدمة المجتمع وتنفيذًا لخطط ورؤية الدولة المصرية في تحسين المنظومة الطبية في مصر، كما حث أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب ومعاونيهم التواجد على رأس العمل حسب الجداول المعلنة والمعتمدة مشددًا على محاسبة أي مقصر في أداء عمله.

كما تمت الجولة بحضور الدكتور الشعراوي كمال، المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية، الدكتور حازم حكيم مدير مستشفى الباطنة التخصصى، الدكتور أمير فكرى مدير مستشفى الطوارئ.

كما أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية في بيان صادر اليوم أن إدارة الطب الوقائى والرعاية الأساسية قامت بتكثيف الجولات المرورية حيث تفقدت 435 وحدة صحية خلال أجازة عيد الفطر، لافتًا إلى تغطية الكوادر الطبية بها لاحتياجات العمل بشكل منتظم.

جانب من الجولة التفقدية

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