الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

احتفالًا بأعياد تحرير سيناء.. وزارة الثقافة تُنظم برنامجًا حافلًا في العريش

الدكتورة نيفين الكيلاني
الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

تُنظم وزارة الثقافة برنامجًا حافلًا يتضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، احتفاءً بالذكرى 41 لتحرير سيناء، يومي الأربعاء والخميس 26 و27 أبريل الجاري.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة: سُعداء بتواجدنا وسط أبناء العريش للاحتفال بتلك المناسبة الغالية على قلب كل مصري، خاصة وأن الاحتفال هذا العام يأتي بعد تطهير أرضنا من الإرهاب الغاشم بيد قواتنا المسلحة وعودة الحياة لطبيعتها.

وتابعت: "شهدت الفترة الماضية عودة الأنشطة والفعاليات الثقافية للعريش، حيث تم افتتاح قصر ثقافة العريش، وإطلاق مشروع "سينما الشعب" بمدينة العريش، ومن المقرر افتتاح مشروعين ثقافيين، يُضافان إلى سلسلة المواقع الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة بشمال سيناء، وهما المكتبة العامة بالعريش، ومكتبة الطفل بضاحية السلام، وذلك بهدف تكثيف تقديم الخدمات الثقافية والفنية لأبناء وأهالي المحافظة، وإفساح المجال إزاء اكتشاف ورعاية ودعم وصقل قدرات الموهوبين، و تكثيف المشروعات والفعاليات المُقدمة لأبناء مصر بالمحافظات الحدودية".

وعن برنامج الاحتفال بأعياد تحرير سيناء، قال المخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة: "إن الهيئة ستقدم عرضًا لأوبريت يُشارك فيه 7 فرق للفنون الشعبية بالهيئة، بالإضافة إلى "فرقة العريش"، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، مساء الأربعاء 26 أبريل الجاري، بقصر ثقافة العريش، حيث يُجسد الأوبريت أنماطًا متنوعة من الفنون الشعبية التي تعكس أهم الموروثات الثقافية التي تتسم بها مجموعة من المحافظات المصرية، وهي أسوان- الشرقية- بورسعيد- مطروح- سوهاج- الإسكندرية".

كما أضاف عطوة، أن برنامج الاحتفال، يتضمن مشاركة وزارة الثقافة بعدد من العروض الفنية المتنوعة، ضمن فعاليات افتتاح وختام مهرجان الهجن، والذي تُشارك فيه "فرقة شمال سيناء التلقائية، وفرقة العريش للفنون الشعبية"، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الفعاليات، تُقيمها الهيئة بمحافظة جنوب سيناء، تشمل عددًا من العروض الفنية والورش والندوات واللقاءات الثقافية، ابتهاجًا بأعياد تحرير الأرض الغالية.

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