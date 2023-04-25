منتزهات الإسكندرية بالحجز الإلكتروني: "اتأكد من مكانك قبل ما توصل"

“اتأكد من مكانك قبل ما توصل”.. خدمة جديدة أضافتها عدد من منتزهات الإسكندرية أبرزها قلعة قايتباي الأثرية وشواطئ عروس البحر المتوسط بمختلف القطاعين الشرقي والغربي؛ بهدف تقديم خدمة جيدة للوافدين إلى المدينة الساحلية، ومعرفة إذا كان اليوم مناسبا لإتمام جولتهم السياحية أم البحث عن يوم بديل على قائمة الحجز الإلكتروني.

وشهدت قلعة قايتباي إقبالا ملحوظا خلال أيام عيد الفطر المبارك تجاوز ١٣ ألف زائر من المصريين والعرب والأجانب لتكون القلعة الأثرية ضمن جدول برنامجهم السياحي الأساسي.

وكذلك تتعامل شواطئ الإسكندرية بالحجز الإلكتروني المسبق لتطبيق سياسة الدولة لميكنة سبل التعامل مع المواطنين، على أي من شواطئ المحافظة الـ ٦٦ سواء شواطئ الخدمة لمن يطلبها أو المميزة أو السياحية، باستخدام الرقم القومي.

فقبل ٢٤ ساعة من موعد توجه المصطاف إلى شواطئ عروس البحر المتوسط ما عليك إلا تسجيل بياناتك إلكترونيا والاحتفاظ بالكود النهائي والتوجه لبوابة ١ للشاطئ المحدد ودفع قيمة التذكرة على بوابة الشاطئ.

ويمنح الحجز الإلكتروني المصطاف الفرصة في أن يكون له مكان مؤكد بالصف الأول على شاطئ البحر مباشرة وبعدد المرافقين وتقليل الزحام على البوابات.

IMG_20230424_104423

IMG_20230424_104433

IMG_20230424_104444

IMG-20230425-WA0005

IMG-20230425-WA0006