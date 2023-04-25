كندا تعلن إجراءات جديدة متعلقة بالهجرة لدعم المقيمين السودانيين (فيديو)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، تقريرًا بعنوان "كندا تعلن إجراءات جديدة متعلقة بالهجرة لدعم المقيمين السودانيين".

وتعتزم الحكومة الكندية وضع إجراءات جديدة متعلقة بالهجرة لدعم السودانيين حاملي الإقامة المؤقتة والموجودين حاليًا في كندا، ولا يمكنهم العودة إلى السودان بسبب تدهور الأوضاع هناك.

وبمجرد تنفيذ الإجراءات الجديدة التي أعلنها شون فريزر وزير الهجرة الكندي، سيتمكن المواطنون السودانيون من طلب تمديد إقاماتهم في كندا، ما سيتيح لهم الاستمرار في الدراسة أو العمل، وزيارة أسرهم بالبلاد دون أي مصاريف.

مراجعة طلبات الإقامة الدائمة والمؤقتة المكتملة

كما ستعطي الحكومة الأولوية لمراجعة طلبات الإقامة الدائمة والمؤقته المكتملة، لمن لا يعيشون في السودان لتسهيل الإجراءات عليهم.