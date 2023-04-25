الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري القسم الثاني.. المنيا يقيل مدير الكرة بسبب منشور على "فيس بوك"

أحمد بكري
أحمد بكري

أقال مجلس إدارة نادي المنيا جمال سالم مدير الكرة بالجهاز الفني للفريق، بعد نشر “بوست” على صفحته الشخصية لمطالبة لاعبي الفريق السابقين برد أموال صرفت لهم على سبيل السلف في بداية الموسم، لحين صرف مقدم عقودهم من النادي طبقا للوائح التي تنص على أنه لا يتم الصرف إلا بعد تسجيلهم اللاعبين في اتحاد الكرة.

وتسبب المنشور في إعطاء بعض اللاعبين أمثال عبد الله سرور الفرصة لإهانة النادي، حيث قرر مجلس إدارة المنيا اتخاذ الإجراءات القانونية ضده بسبب الإساءة.

دوري القسم الثاني المنيا طامية أحمد بكري جمال سالم

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